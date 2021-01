Revoltado com falta de oxigênio em Manaus, Neto faz cobrança a Neymar: ‘Não vai ajudar?’

Assim como o comentarista Casagrande, o apresentador Neto se revoltou com a falta de cilindros de oxigênio na cidade de Manaus. O ex-jogador aproveitou para cobrar ajuda de jogadores, principalmente de Neymar, citando a festa dada pelo camisa 10 da Seleção na virada do ano. Neto também parabenizou o cantor Gusttavo Lima pela doação de 150 cilindros.

– Neymar, não vai ajudar? Neto, não vai ajudar? Gabriel Jesus, não vai ajudar? Tite, não vai ajudar? Boleirada, não vai ajudar? Para fazer festa para 500 pessoas, faz, mas para dar um cilindro, não, né? É obrigado a dar? Não – disse Neto no programa “Os Donos da Bola”, da Band.

– Parabéns, Gustavo Lima! O que você mostrou dando 120 litros de oxigênio… Você mostra que a gente tem jeito de ser feliz. A gente tem que acreditar nas pessoas. A gente pode fazer mais. Se uma pessoa, uma empresa, ou vocês todos que estão nos vendo no Os Donos da Bola… Se cada pessoa puder fazer um pouquinho pelas pessoas de Manaus. E você, Gustavo Lima, mostrou que a gente pode um ser humano melhor. A gente pode fazer – completou.

Neto relembrou do momento em que teve Covid e que foi salvo pelo oxigênio, pois seu pulmão estava 40% comprometido, e também criticou o governo.

– Será que ninguém sabia do hospital? Será que o governo não sabia? Será que ninguém sabia que ia acontecer isso? Uma pessoa morrer por falta de oxigênio, e uma pessoa sobreviver porque a família ficou bombeando… Será que a gente não pode fazer o favor de fazer com que as pessoas possam sobreviver? Eu fui salvo, o Cuca foi salvo, e muitas outras pessoas, por causa do oxigênio. Eu perdi 40% do meu pulmão. Não sei nem como eu consigo fazer programa. Eu sinto agora, aqui. É que eu sei usar os meus pulmões -disse.

Na noite passada, jogadores como Richarlison e Diego Ribas também contribuíram e entraram na campanha do humorista Whindersson Nunes para comprar cilindros de oxigênio para a cidade de Manaus.