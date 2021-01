Ribeirão Preto abre vagas de emprego neste sábado (30). As oportunidades contemplam diferentes cargos, incluindo Auxiliar de enfermagem, Fiscal de loja e Garçom. Confira, a seguir, mais informações sobre as vagas e como se inscrever!

Ribeirão Preto abre vagas de emprego

O município de Ribeirão Preto abre vagas de emprego para diferentes cargos e áreas de atuação neste sábado (30). Além disso, há oportunidades para outras cidades paulistas, incluindo Serrana, Bebedouro, Santa Rosa do Viterbo e Barretos.

Veja, abaixo, as oportunidades no município de Ribeirão Preto:

Gerente de restaurante;

Auxiliar de enfermagem;

Fiscal de loja;

Garçom;

Recepcionista;

Pedreiro;

Costureiro;

Açougueiro;

Montador de filmes;

Operador de caixa.

Na cidade de Serrana, as vagas se concentram nos seguintes cargos:

Auxiliar de escritório;

Servente de obras;

Pedreiro;

Assentador de canalização.

Em Santa Rosa do Viterbo, há a possibilidade de garantir uma vaga de Caldeireiro, Soldador, Operador de caldeira, Mecânico de manutenção de máquinas, entre outras.

Para se candidatar ou visualizar outras oportunidades disponíveis nos municípios de Ribeirão Preto, Serrana e Santa Rosa do Viterbo, basta acessar o site ou o aplicativo do Sine.

Além disso, confira os cargos com vagas de emprego disponíveis no município de Bebedouro:

Ajudante de motorista;

Caldeireiro;

Carpinteiro;

Auxiliar de mecânico;

Garçom;

Marceneiro;

Pizzaiolo;

Porteiro.

Outras vagas podem ser visualizadas no site oficial da Prefeitura de Bebedouro. Para se candidatar a uma das vagas do município, basta ir até a unidade do Posto de Atendimento ao Trabalhador. O atendimento acontece das 8h às 16h, e também está sendo realizado pelo e-mail: [email protected] e pelo telefone (17) 3342-3422.

Já no município de Barretos, as oportunidades são para os cargos de Frentista, Auxiliar de produção, Padeiro, Comprador, Promotor de vendas, Monitor, entre outros. Para se candidatar ou visualizar outras vagas, basta acessar o Portal Emprega Brasil ou o aplicativo do Sine.

Mantenha-se atualizado com as informações do Notícias Concursos! Conquiste sua oportunidades de emprego!