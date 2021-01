Ricardo Graça valoriza ponto fora de casa do Vasco pelo Brasileirão

O Vasco ficou no empate com o Palmeiras, nesta terça-feira, no Allianz Parque. Com o resultado, os cruzmaltinos abriram quatro pontos de distância da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro.

Ricardo Graça admitiu que os cariocas foram em buscar da vitória contra os reservas palmeirenses.

“Não foi o resultado que a gente queria. A gente queria sair da zona da confusão. Quanto mais próximo do final do campeonato é pior. Mas temos que valorizar esse ponto conquistado aqui em São Paulo”, disse.

O zagueiro voltou ao time na vaga de Leandro Castán, poupado. O zagueiro ficou longe dos gramados após ser operado com urgência por conta de uma apendicite.

“É muito bom voltar ao time. Tive o problema antes do jogo contra o Atlético-GO na estreia do professor, passei muito mal. Quando voltei ao Rio, o doutor falou que poderia ser apendicite e logo operou. Fiquei 16 dias fora, mas trocaria isso pela vitória”, declarou.

O Vasco vai se preparar visando o confronto direto contra o Bahia, neste domingo, em São Januário, Uma vitória vai afastar ainda mais os cruzmaltinos da degola.