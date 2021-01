Rio de Janeiro divulga 1.428 vagas de emprego disponíveis

Rio de Janeiro divulga a abertura de 1.428 vagas de emprego disponíveis em diversas regiões. As oportunidades abrangem diferentes áreas de atuação e níveis de escolaridade. Confira, a seguir, mais informações e como se inscrever!

Rio de Janeiro divulga vagas de emprego

O Rio de Janeiro está terminando o mês com oportunidades vagas de emprego disponíveis em diversas regiões. As oportunidades se concentram em diferentes áreas de atuação e níveis de escolaridade.

Veja, abaixo, algumas das vagas disponíveis no Rio:

Auxiliar administrativo;

Técnico de suporte de TI;

Gerente administrativo;

Aprendiz administrativo;

Garçom;

Coordenador de restaurante;

Operador de telemarketing;

Balconista;

Operador de caixa;

Auxiliar de cozinha.

Além destas, também há possibilidade de garantir uma vaga nos cargos de Técnico de enfermagem, Mensageiro, Fisioterapeuta, Recepcionista, Faturista, Auxiliar de atendimento e Auxiliar de farmácia.

Outras vagas que podem interessar são as de Repositor de mercadorias, Líder de laboratório, Enfermeiro de UTI e Auxiliar de entrega.

Os interessados podem ter acesso a todas as vagas no Portal Emprega Brasil, no site da Luandre e na página do Facebook.

Como se inscrever

Os interessados podem se cadastrar na vaga desejada por meio do Sine. Para realizar a candidatura, é importante que o candidato esteja com o cadastro atualizado. Caso contrário, deve ir até uma unidade para realizar a atualização dos dados. A lista de unidades de atendimento está disponível no link.

Para as vagas que se concentram nas áreas de saúde, os interessados podem realizar seu cadastro no site.

Mantenha-se atualizado com as informações do Notícias Concursos! Conquiste sua oportunidade de emprego!