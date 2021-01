Ritinha critica Ivana e prova que é sem noção; saiba por quê · .

Ritinha (Isis Valverde) mostrará que não tem papas na língua em A Força do Querer. A “sereia” da novela das nove verá Ivana (Carol Duarte) após ela cortar seus cabelos sozinha e destilará ignorância sobre a transição de gênero da cunhada. “Esse corte de cabelo tá muito feio“, disparará a paraense.

A falha da protagonista da trama de Gloria Perez acontecerá na próxima segunda (18). A essa altura do folhetim, Ivana terá revelado a família que é um homem trans e que pretende continuar no processo de transição de gênero.

A declaração vai gerar reações terríveis na família dela. Mesmo assim, a prima de Simone (Juliana Paiva) dará mais um passo para ter o corpo de acordo com a sua identidade e cortará os cabelos.

Carol Duarte cortará seus cabelos em cena

Eugênio (Dan Stulbach) e Ritinha descobrirão a novidade juntos. “Filha?”, exclamará o advogado, surpreso com a repentina mudança no visual da jovem.

Diferentemente do sogro, a “sereia” tratará a situação aos risos: “Ivana, esse corte de cabelo tá muito feio. Vai no salão ajeitar isso, tá tudo torto! Tu cortastes, é? Ô lá, Ruyzinho [Lorenzo Souza]”, dirá a sem noção, mesmo vendo a irmã de seu marido com os olhos inchados de tanto chorar.

Ivana chegará a rir, sem graça, do comentário da cunhada. Ela confirmará que vai até o salão de cabelereiro para concluir o corte: “Vai sim, que até o menino riu!”, aconselhará a filha de Edinalva (Zezé Polessa), acreditando ter ajudado.

A Globo já gravou os 23 capítulos finais de Amor de Mãe, mas o folhetim de Manuela Dias só voltará ao ar com cenas inéditas no mês de março, após a reapresentação da “edição especial” de A Força do Querer.

Além dos spoilers, confira os resumos da novela das nove que são publicados diariamente pelo ..

Inscreva-se no canal do . no YouTube e assista a vídeos com revelações do que vai acontecer em A Força do Querer e outras novelas.