Ritinha revela gravidez e faz patrão tremer de medo de Alma · .

A noite de amor de Ritinha (Juliana Paes) e Danilo (Alexandre Borges) em uma praia terá consequências em Laços de Família. A empregada descobrirá que está grávida e dará a notícia ao patrão. O bon vivant vai tremer de medo com a possibilidade de Alma (Marieta Severo) ficar sabendo da traição na novela exibida no Vale a Pena Ver de Novo.

Danilo estará na piscina quando será procurado por Ritinha. Ao ver a funcionária, o malandro começará a jogar seu charme para cima dela. “Essa noite eu sonhei com você. Sonhei com você toda de branco. Vestida de noiva, com vestido igual ao da Camila [Carolina Dieckmann]”, começará a falar o safado. Essa sequência irá ao ar logo após o casamento da estudante com Edu (Reynaldo Gianecchini).

“Entrado na igreja pra se casar comigo. Mas o melhor do sonho, não era você vestida de noiva, era a noite de núpcias”, tagarelará Danilo, certo de que deixará a empregada doidinha.

Ritinha ouvirá tudo com impaciência e, antes que ele continue com seus devaneios, ela soltará a bomba: “Seu Danilo, eu tô grávida”. O sorriso no rosto de Danilo diminuirá, e ele ficará em pânico. “Quê? O que é que você falou?”, perguntará o homem, apavorado.

“É, tô grávida. Grávida do senhor!”, reafirmará Ritinha. A notícia deixará o marido de Alma abalado, ele perderá a consciência e cairá na piscina. A moça terá que pular na água para salvar o patrão desmaiado.

Alexandre Borges em cena de Laços de Família

Gravidez em risco

Após se recuperar, Danilo pedirá para Ritinha dizer que estava brincando com ele. “Você não pode estar grávida!”, soltará. “Eu tô, seu Danilo, e o filho é do senhor”, repetirá a jovem. “Não é possível! Eu não posso ser tão bom de mira assim. Acertar a caçapa com uma única tacada? Não pode ser! Eu sei que eu tava assim, no auge do meu auge, mas é muita falta de sorte!”, lamentará.

A empregada começará a chorar e mostrará para ele o exame de sangue que confirma a gravidez. Danilo não irá querer nem olhar o documento e falará para ela jogar fora, que é uma prova do crime que eles cometeram.

“Amanhã, eu vou levar você em uma clínica, bem cedinho a gente sai, vai na clínica, e eu arco com todos os custos. Não tem problema nenhum! Eu fico do seu lado, seguro a sua mão, vai ficar tudo bem, não se preocupa, tá?”, vai comentar Danilo, dando a entender que quer ela aborte o filho que espera.

A moça não aceitará. “A gente não pode ter esse filho. Se descobrem, a gente tá na rua! Vamos criar esse filho como? Debaixo da ponte?”, começará a se apavorar o bon vivant. “Eu não preciso do senhor. Eu posso muito bem criar esse filho sozinha!”, sentenciará Ritinha.

