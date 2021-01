Ritinha se apavora com novo romance de Jeiza; saiba por quê · .

Ritinha (Isis Valverde) ficará na corda bamba em A Força do Querer. Bígama, a “sereia” temerá que seu segredo seja descoberto por Caio (Rodrigo Lombardi). A protagonista da novela das nove descobrirá que o advogado é o novo namorado de Jeiza (Paolla Oliveira) e que ele irá até Niterói para conhecer Cândida (Giselle Fróes). A nortista temerá que seu casório com Zeca (Marco Pigossi) vire assunto no bate-papo e sua farsa acabe.

A filha de Edinalva (Zezé Polessa) ficará receosa por sua vida nas cenas que irão ao ar a partir da próxima segunda (1º). A essa altura da trama, a lutadora de MMA e o assessor da secretaria de Segurança Pública terão engatado um romance sério e se assumirão para ambas as famílias.

“Mana, diz que o Caio vai hoje de noite conhecer a tia Cândida”, alertará Marilda (Dandara Mariana), com medo. “Égua, e tu achas que eles vão falar de mim?”, soltará a mãe de Ruyzinho (Lorenzo Souza).

A amiga de Zu (Claudia Mello) ressaltará que Edinalva está de olho e vai conversar com Jeiza para que a policial não abra a boca sobre o envolvimento passado de Ritinha com Zeca.

“E se seu Abel [Tonico Pereira] tiver lá? Vai falar, Marilda…. Ainda mais se souber que Caio é primo do Ruy!”, relembrará a nora de Joyce (Maria Fernanda Cândido). Sem ter como ajudar, a personagem de Dandara Mariana só pedirá que a amiga não chegue perto de Zeca enquanto Caio estiver por lá.

Apesar do pânico, Ritinha aproveitará para alfinetar a rival: “Já botou o outro pra dentro de casa, né? Coitado de Zeca. Deve de tar…”. Inocente, Marilda responderá que não sabe se o caminhoneiro desconfia que a fila de sua ex-namorada já andou.

“Bora falar pra ele, por que não?”, dirá a protagonista do folhetim, saltando da cama e indo em direção ao computador para botar mais lenha na fogueira. Temerosa, a amiga da nortista pedirá que ela não se envolva em confusão, mas a “sereia” se animará com a possibilidade de queimar Jeiza para Zeca.

