Rival de Constantino, Thaís Oyama deixa a Jovem Pan e assina com a TV Cultura · .

A jornalista Thaís Oyama é a mais nova contratada da TV Cultura. Ela pediu demissão da rádio Jovem Pan nesta quarta-feira (13), onde apresentava o programa 3 em 1, para se dedicar a um novo programa que comandará ao lado do filósofo Luiz Felipe Pondé.

Na Cultura, Thaís e Pondé estarão à frente do Linhas Cruzadas, um programa semanal que trará análises aprofundadas e diferenciadas de fatos do noticiário recente. A primeira edição falará sobre ameaça à democracia.

A emissora confirmou ao . a contratação da jornalista, que fará sua estreia no dia 28 deste mês, às 22h.

Thaís foi contratada pela rádio Jovem Pan em dezembro de 2019 para reforçar o time de debatedores do 3 em 1, que na época contava com Josias de Souza e Rodrigo Constantino como titulares.

Ao longo de sua passagem pelo programa, protagonizou inúmeros embates com Constantino, que se tornou seu principal rival no programa por conta das divergências de ideias. O nome da jornalista, que também é colunista do UOL, frequentemente figurava nos Trending Topics do Twitter em decorrência dos embates.

A reportagem apurou que a recontratação de Constantino pela rádio, dois meses após ser demitido por relativizar o estupro, pesou para que Thaís decidisse deixar de vez a Jovem Pan.

Constantino foi chamado de volta à emissora para cobrir as férias de Augusto Nunes e José Maria Trindade no Pingos nos Is, mas já vinha articulando seu retorno permanente ao 3 em 1 –desfalcado após sua demissão e a saída de Josias, em dezembro. Agora, com a ida de Thaís para a Cultura, o programa perdeu todos os titulares dos últimos anos.