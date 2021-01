rival do Liverpool pela liderança, United gastou R$ 127 milhões a menos na última janela e trouxe Cavani de graça

Competindo ponto a ponto pela liderança da Premier League, Liverpool e Manchester United se enfrentam neste domingo (17), em Anfield, pela 19ª rodada da Premier League. A partida terá transmissão às 13h30 da ESPN Brasil e do ESPN App.

O segredo do sucesso até o momento? O elenco recheado de peças que os treinadores Jurgen Klopp e Ole Gunnar Solskjaer têm para utlizar e manter o alto padrão exigido pela competitividade do Campeonato Inglês.

Pensando nisso, o ESPN.com.br analisou as movimentações e o quanto cada um dos clubes gastou na última janela de transferências para trazer reforços para os elencos.

Campeão da última temporada e mandante do confronto do próximo domingo, o Liverpool gastou, ao todo, R$ 534,7 milhões em contratações na última janela. De todas as transações, o mais caro foi o atacante português Diogo Jota. O jogador de 23 anos custou R$ 314 milhões aos cofres ingleses.

Além do português vindo do Wolverhampton, os Reds também trouxeram outros dois jogadores. Contratação considerada a mais importante, Thiago Alcântara deixou o Bayern por R$ 137,4 milhões. O outro nome foi do lateral-esquerdo Kostas Tsimikas. Vindo do Olympiakos, o grego teve o custo de R$ 83,3 milhões.

Atual líder da Premier League, competição que não vence desde a temporada 2012-13, o Manchester United gastou R$ 407,6 milhões. Ao todo, os Red Evils desembolsaram R$ 127,1 milhões a menos que os rivais de domingo. A mais cara foi o meia Van de Beek. O holandês custou R$ 247,6 milhões e pode render ao Ajax uma quantia de R$ 279,4 millhões, já que há bônus contratuais a serem batidos.

“Eu gostaria de agradecer a todo mundo no Ajax. Eu cresci lá e irei sempre ter um vínculo especial com o clube. Eu agora estou pronto para o próximo passo em minha carreira e atuar no mais alto nível, e não há padrão mais alto do que o Manchester United”, disse o meio-campista em despedida do clube holandês.



Outros nomes que chegaram ao Old Trafford na última janela de transferências foram o do lateral-esquerdo Alex Telles e do atacante Facundo Pellistri. O brasileiro custou R$ 100 milhões vindo do Porto, enquanto o uruguaio veio do Peñarol por cerca de R$ 60 milhões.

No entanto, a contratação mais badalada do Manchester United veio de graça. Edinson Cavani não chegou a um acordo para renovar com o Paris Saint-Germain e chegou sem custos ao Old Trafford. Até o momento, são 15 jogos e quatro gols.

O Manchester United lidera a Premier League com 36 pontos conquistados. Já o Liverpool está em segundo, com três pontos a menos.