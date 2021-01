Rival do Palmeiras na semi da Libertadores, River Plate tem 44% de aproveitamento contra brasileiros nas últimas três temporadas

Com um dos trabalhos mais consolidados da América do Sul, o River Plate de Marcelo Gallardo impressiona pela quantidade de títulos e presenças em fases finais da Copa Libertadores nos últimos anos. Campeão em 2018 e vice na edição passada, o próximo adversário do Verdão na competição continental se acostumou a enfrentar times brasileiros nos últimos anos.

>> Diego Costa, Hulk… Bons atacantes que estão buscando novo time para 2021!

Contando as últimas três edições da Libertadores, o River jogou 15 vezes diante de equipes brasileiras. E o equilíbrio se mostra na quantidade de empates. Foram oito igualdades, quatro vitórias e três derrotas, o que dá um aproveitamento de 44%.

Em 2018, o River Plate empatou duas vezes com o Flamengo na fase de grupos e acabou eliminando o Grêmio nas semifinais, pelo critério do gol marcado fora de casa. Derrota em Buenos Aires por 1 a 0 e triunfo por 2 a 1, em Porto Alegre.

>> Simule os confrontos semifinais da Libertadores 2020

Na edição de 2019, mais dois empates diante do Internacional na fase de grupos e, nas oitavas de final, igualdes sem gols diante do Cruzeiro em Buenos Aires e Belo Horizonte. Os argentinos avançaram para as quartas nos pênaltis dentro do Mineirão, nas penalidades. Na final, derrota para o Flamengo, em jogo único em Lima, no Peru.

>> Veja como está a classificação do Brasileirão

Também na temporada de 2019, o River Plate enfrentou o Athletico-PR, de Rony, pela final da Recopa Sul-Americana. Com derrota em Curitiba e vitória na Argentina, o time de Gallardo levou o troféu.

Na atual edição, confrontos diante do São Paulo, pela fase de grupos e, posteriormente, vaga confirmada nas oitavas ao passar pelo Athletico-PR. Foram empates no Brasil e triunfos nos jogos na Argentina.

Apesar do evidente equilíbrio nos últimos três anos, o próximo adversário do Verdão eliminou ou foi campeão diante de brasileiros em quatro oportunidades e só acabou ‘eliminado’ diante do Flamengo, na final da Libertadores de 2019.

River Plate e Palmeiras começam a decidir a vaga para a final da Libertadores 2020 na próxima terça-feira (5), no Estádio Libertadores de América, em Avellaneda.