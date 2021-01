Rivaldo aposta em Luiz Adriano decisivo e vitória por 2 a 1 do Palmeiras na final

O Palmeiras contará com a torcida de Rivaldo para encarar o Santos na final da Copa Libertadores, marcada para as 17 horas (de Brasília) deste sábado. Otimista, o ex-meia acredita em um triunfo do time alviverde no Maracanã, com atuação decisiva de Luiz Adriano.

Autor de 20 gols, o centroavante lidera a lista de artilheiros do Palmeiras na temporada e teve atuações decisivas nas semifinais contra o River Plate, já que balançou as redes fora de casa e ajudou o time a se defender nos minutos finais dentro do Allianz. Na final, Rivaldo espera mais uma grande exibição de Luiz Adriano.

“O grupo está jogando muito bem, mas um atleta que eu gosto e tem personalidade é o Luiz Adriano. Acredito que pode fazer diferença, marcar gol e dar o título. Pelo carinho que tenho pelo Palmeiras, é claro que vou torcer e meu palpite é vitória por 2 a 1”, disse Rivaldo, embaixador da Betfair.net, elogioso ao falar sobre Abel Ferreira.

“Com mudança de técnico, às vezes o jogador se acorda e começa a dar liga. É difícil a gente saber o que aconteceu, porque o Luxemburgo é um grande treinador. Pelo trabalho que vem fazendo, o Abel está de parabéns. Chegar em duas finais e ainda brigando no Brasileiro é, com certeza, um bom trabalho. Então, o time está confiante”, disse.

Ganhador dos Campeonatos Brasileiro 1994 e Paulista 1996 pelo Palmeiras, Rivaldo marcou 68 gols em 129 partidas com a camisa do clube alviverde. Na edição de 1995 da Copa Libertadores, o talentoso meia acabou eliminado pelo Grêmio nas quartas de final.

“Tive a sorte de jogar a Libertadores, mas não cheguei a disputar uma final. Gostaria de ter disputado uma pelo Palmeiras. Também fiz algumas partidas pelo Cruzeiro. Mas é claro que sou feliz por tudo que conquistei no futebol, joguei muitas finais e consegui algo importante na carreira”, definiu Rivaldo, pentacampeão mundial em 2002.