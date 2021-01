Rivaldo faz alerta a jogadores de Palmeiras e Santos sobre final única e aponta dupla que pode decidir a Libertadores

Estadual, nacional e agora internacional. O clássico entre Palmeiras e Santos definirá pela primeira vez o campeão das Américas neste sábado (30), quando os dois rivais ficarão pela primeira vez frente a frente em uma edição da Conmebol Libertadores. E justamente na grande decisão, que acontecerá no Estádio do Maracanã.

O FOX Sports transmite ao vivo a final da Conmebol Libertadores, entre Palmeiras e Santos, no próximo sábado, 30 de janeiro, a partir das 17h (horário de Brasília). A decisão também terá acompanhamento em tempo real do ESPN.com.br, com VÍDEOS de lances e gols. E quando a bola parar, a melhor cobertura pós-jogo será na ESPN Brasil e no ESPN App, com entrevistas, festa do título e muita análise e opinião em SportsCenter e Linha de Passe, entre 19h e 0h.

Decisivo durante toda a carreira, Rivaldo sabe o peso de uma decisão em final única. Foi assim em Yokohama, no Japão, quando ajudou a seleção brasileira a conquistar a Copa do Mundo de 2002, ou no ano seguinte, quando fez parte do elenco do Milan que faturou a Uefa Champions League diante da Juventus em Old Trafford.

Para o pentacampeão, a decisão da Libertadores em um único jogo foi uma decisão correta adotada pela Conmebol, mas vai exigir uma adaptação importante dos nomes que entrarem em campo em busca da glória eterna.

“O jogador tem que se preparar. Na Europa é assim quando você chega em uma final de Champions. Acho que isso [mudança para jogo único] foi acertado. Por ser uma final, tem que ser um jogo só. Foi totalmente justo o que fizeram, um campo neutro”, disse Rivaldo embaixador da empresa Betfair.net, alertando para as armadilhas que uma disputa deste tipo pode representar.

“O jogador tem que se preparar durante a semana e saber que não tem outro jogo. Não é mais uma semifinal, quartas de final. É uma final de jogo único. Não adianta dizer depois que poderia dar um pouco a mais. Tem que deixar seus 100%, 120% naquele jogo. Dar o máximo porque não vai ter outra oportunidade”.

“Tanto Palmeiras quando Santos precisam que saber que não tem outro jogo. Quem perder, perdeu o título. Não tem como se recuperar. Tem que colocar isso na cabeça. Às vezes os jogadores nunca jogaram um jogo desse. Tem que estar concentrado”.

A final inédita deste sábado será decidida pelas duas melhores campanhas da edição atual da Conmebol Libertadores. Dono do melhor aproveitamento geral da fase de grupos pelo terceiro ano seguido, o Verdão acumula agora 29 pontos na somatória dos mata-matas. O Santos, com 27, aparece logo na sequência.



Para Rivaldo, essa diferença mínima não seria capaz de colocar a equipe da capital paulista no posto de favorito ao título no Maracanã.

“Pela campanha, pode-se falar o Palmeiras. Como joguei futebol, sei como é. Quando se trata de um Palmeiras x Santos, não tem favorito. A gente escuta muitas coisas fora de campo, mas o próprio grupo do Palmeiras sabe que eles não são favoritos. É 50 x 50 [% de chances]”.

“Se trata de um Santos que tem história, que tem jogadores que estão com tudo, que chegou à final jogando bem. Na minha opinião não tem um favorito. Tanto um quanto o outro pode sair com o título, e quem sair vai ser merecedor”.

Colecionador de títulos ao longo da carreira, Rivaldo levantou taças em quase todos os clubes onde atuou, mas principalmente por Palmeiras, Barcelona, Milan e a própria seleção brasileira, além do prêmio da Bola de Ouro em 1999. Como craque reconhece craque, o pentacampeão apontou a dupla que pode ser decisiva na grande final da Libertadores.

“É uma grande final. No Maracanã, com dois clubes brasileiros. Estou muito feliz que os dois chegaram. Tem o Luiz Adriano no Palmeiras, o Marinho no Santos. São dois jogadores que podem fazer a diferença nesse jogo”, concluiu.