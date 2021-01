‘River acabou eliminado pelo VAR’, diz polêmico ex-árbitro argentino

O River Plate fez um grande jogo, venceu o Palmeiras por 2 a 0, mas acabou eliminado na Conmebol Libertadores. Em campo, muita reclamação da arbitragem sobre o gol anulado e os pênaltis que não foram marcados.

O ex-árbitro Javier Castrilli fez muitas críticas ao desempenho de Nicolás Gallo e de todo o time de arbitragem na partida. Segundo ele, o colombiano foi responsável pela queda do time de Marcelo Gallardo.

O melhor da Disney, Marvel, Pixar, Star Wars e National Geographic. Tudo em um só lugar.

Assine agora em DisneyPlus.com

“O que mais dói é que o River não caiu para o Palmeiras. River acabou eliminado pelo VAR. Não há outra leitura”, disparou o ex-árbitro, que seguiu criticando.

“Há elementos objetivos para dizer que houve uma clara predisposição para encontrar a agulha no palheiro e achar todos os elementos que não beneficiariam o River”, completou.

Quando a partida já estava 2 a 0, o River Plate teve um gol anulado. Na origem da jogada completada por Montiel, mas o árbitro viu Borré impedido na origem da jogada.

play 1:01 Equipe argentina teve um gol anulado diante do Palmeiras no Allianz Parque

Depois, Gallo marcou pênalti de Alan Empereur em Suárez. No entanto, o VAR checou o lance e chamou o colombiano para analisar a jogada. O árbitro de campo anulou a jogada dando simulação.



1 Relacionado

Já no fim, o VAR iria checar um possível pênalti para o River, mas um impedimento na origem da jogada acabou frustrando o time argentino.

Com o resultado, o Palmeiras está na final da Conmebol Libertadores e aguarda por Santos ou Boca Juniors, que se enfrentam nesta quarta-feira, às 19h15, com transmissão exclusiva do FOX Sports e tempo real em vídeos do ESPN.com.br.

A final da competição está marcada para o dia 30 de janeiro, no Maracanã. Por conta da pandemia da COVID-19, a Conmebol decidiu que o jogo não terá público.