River é eliminado, enquanto Boca vai à final da Copa Diego Maradona antes de decisões contra Palmeiras e Santos pela Libertadores

Às vésperas das partidad decisivas contra Palmeiras e Santos, respectivamente, pela Conmebol Libertadores, River Plate e Boca Juniors entraram em campo pela útlima rodada da Copa Diego Maradona. Um chegará embalado ao Brasil, enquanto o outro trará o revés na bagagem.

Jogando no Estádio Florencio Sola, que pertence ao Banfield, por conta das obras no Monumental de Núnez, o River Plate perdeu a segunda partida seguida. Após a derrota para o Palmeiras na primeira partida das semifinais, os Millonarios perderam para o já eliminado Independiente por 2 a 0, com dois gols de Velasco, e estão fora da final da Copa Diego Maradona.

O melhor da Disney, Marvel, Pixar, Star Wars e National Geographic. Tudo em um só lugar.

Assine agora em DisneyPlus.com

Já o Boca Juniors está na decisão do torneio. Os Xeneizes empataram com o Argentinos Juniors por 2 a 2 no Estádio Diego Armando Maradona, em La Paternal. Os gols foram marcados por Zárate e Ábila. Logo após o empate dos mandantes, a luz chegou a cair.

Com a vitória, os comandados por Miguel Ángel Russo se classificaram para a final da Copa. O adversário sairá neste domingo (10), quando a rodada do grupo B será realizada. O Banfield é o líder com nove pontos, seguido por Talleres, com oito, e Gimnasia y Esgrima de La Plata, com sete e último time com chances de classificação.

Palmeiras e River Plate se enfrentam na próxima terça-feira (12), às 21h30, no Allianz Parque. Os comandados por Marcelo Gallardo precisam de uma vitória por quatro gols de diferença para irem à final pelo terceiro ano consecutivo.

Já Santos e Boca Juniors disputarão a outra vaga na final na quarta (13), às 19h15, na Vila Belmiro. Quem vencer, vai à decisão. Um empate com gols classifica os argentinos.