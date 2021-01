River Plate de Marcelo Gallardo tem ‘característica marcante’ que chamou a atenção de Abel Ferreira

Em um começo de ano movimentado, o Palmeiras inicia a briga pela classificação à decisão da Conmebol Libertadores contra o River Plate já nesta terça-feira (05). A assiduidade do time de Marcelo Gallardo nas etapas decisivas do torneio continental é algo que chama atenção do português Abel Ferreira.

Algoz do Nacional nas quartas de final, o River Plate é o único time classificado às semis nas últimas quatro Libertadores. Desde 2014, ano em que assumiu o comando, Gallardo disputará a fase pela quinta vez em seis edições, com títulos em 2015 e 2018 e um vice em 2019.

“Jogaremos com um adversário que, nos últimos anos, tem estado sempre nas finais e semis”, disse Abel Ferreira após o recente triunfo sobre o América-MG, pela Copa do Brasil. “É um time que já joga junto há bastante tempo e tem muito menos partidas do que nós”, completou, já que o Palmeiras fez 60 exibições em 2020.

O primeiro confronto válido pela semifinal está marcado para as 21h30 (de Brasília) desta terça-feira, no Estádio Libertadores de América, já que o Monumental de Núñez segue indisponível. A partida de volta será realizada às 21h30 de 12 de janeiro, no Allianz Parque.

“Temos que dar tudo para proteger nosso sonho, dar o máximo de cada um de nós e, quando chegar esse jogo, seguramente estaremos preparados para disputá-lo, porque queremos estar presentes na final”, afirmou Abel Ferreira em alusão ao confronto único a ser disputado no Estádio do Maracanã.

O Palmeiras treina na Academia de Futebol durante a manhã deste domingo e já segue para Buenos Aires no período da tarde. O meio-campista Zé Rafael participou integralmente das atividades realizadas no sábado e tem boas chances de ser relacionado.