River Plate fica perto de ganhar reforço para volta contra o Palmeiras na Libertadores

O River Plate deve contar com um importante reforço para a partida de volta diante do Palmeiras, na próxima terça-feira, pelo segundo jogo da fase semifinal da Conmebol Libertadores. Trata-se do lateral-esquerdo Fabrizio Angileri.

O atleta estava com uma lesão na coxa esquerda, mas parece estar recuperado do problema e deve ir a campo neste final de semana diante do Independiente, pela Copa Diego Armando Maradona, a qual o River ainda tem chances de classificação de chegar à fase final.

A ideia de Marcelo Gallardo é fazer uma mescla de titulares e reservas para o duelo diante do time de Avellaneda. Com isso, Angileri deve somar minutos no final de semana e ser usado como titular diante do Palmeiras.

Para o confronto no Allianz Parque, Gallardo não poderá contar com Carrascal, expulso no segundo tempo da acachapante derrota por 3 a 0 para o Palmeiras.

Para conseguir a classificação no Brasil, o time argentino precisará vencer por quatro gols de diferença para ir à final da Conmebol Libertadores.