River Plate já foi ‘pedra no sapato’, mas Palmeiras tem retrospecto positivo quando é mandante; veja histórico

Palmeiras e River Plate voltam a se enfrentar pela semifinal da Conmebol Libertadores nesta terça-feira (12). O duelo acontece às 21h30 (de Brasília), no Allianz Parque, e decide quem se classifica para a final da competição.

O Palestra venceu a ida na Argentina por 3 a 0 e chega como favorito para confirmar uma vaga na decisão. Neste cenário, a equipe espera aproveitar o bom retrospecto contra o adversário em seus domínios para seguir na briga pelo título continental.

As equipes já se encararam seis vezes tendo o Verdão como mandante. Ao todo, foram três vitórias dos brasileiros, duas dos argentinos e um empate.

O primeiro confronto foi um amistoso no dia 21 de fevereiro 1935, quando o Palmeiras ainda se chamava Palestra Itália. Na ocasião, o River ganhou por 2 a 1 no estádio que possuía o mesmo nome do time.

11 anos depois, jogando outra partida amistosa no Pacaembu, o Alviverde conquistou seu primeiro triunfo diante de Los Millonarios repetindo o placar do jogo anterior. Já no ano de 1948, em mais um amistoso no Pacaembu, os argentinos voltaram a vencer por 2 a 1.

Classificação para final da Libertadores de 1999

As duas equipes se enfrentaram novamente apenas 51 anos depois, pela semifinal Libertadores de 1999. O Verdão superou o River Plate por 3 a 0 e se classificou para a final da competição, conquistando o título diante do Deportivo Cali, da Colômbia.

Após quatro meses, em mais um jogo no Parque Antarctica, os brasileiros ganharam dos argentinos repetindo o 3 a 0, pela Copa Mercosul. Por fim, em 2001, mais uma vez pela Copa Mercosul, os dois times empataram em 2 a 2 no antigo Palestra.