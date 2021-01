RJ: Aulas presenciais só devem voltar após vacinação de toda comunidade escolar, diz sindicato

O Sindicato Estadual dos Profissionais de Educação (Sepe) do Rio não concorda com o retorno presencial na Rede Municipal de Ensino. Segundo o coordenador geral, Gustavo Miranda, essa retomada só deverá acontecer depois que toda comunidade escolar (professores, funcionários e alunos) for vacinada.

“A posição do Sepe tem sido clara desde o início da pandemia. A gente só volta nas condições sanitárias adequadas e que não comprometam a saúde dos profissionais de educação. Na virada do ano, como a questão da vacina se tornou uma realidade, a gente entende hoje que o retorno só deve acontecer quando toda comunidade escolar estiver vacinada. Foi isso, inclusive, que a gente passou para o atual secretário municipal de educação, Renan Ferreirinha, quando nos reunimos com ele em dezembro”, falou.

O coordenador do Sepe afirma ainda que as escolas não tem estrutura para garantir a integridade da saúde dos seus funcionários.

“As escolas, elas não tem de fato estrutura para garantir as regras que foram colocadas na metade do ano passado para cá, que dizia que era preciso tantas pessoas na sala de aula, álcool gel. As escolas vivem uma precariedade muito grande, a condição financeira da prefeitura indica que não vai ter investimento específico para isso. Portanto, antes de tudo devemos garantir a vida dos profissionais e, obviamente, buscar meios alternativos para que os estudantes tenham acesso ao ensino”, disse Miranda.

“A escola não é um espaço de lazer, onde as pessoas vão por livre e espontânea vontade, como a praia, que você escolhe ir ou não. A escola acaba sendo uma obrigação tanto para o profissional de educação quanto para o estudante”, complementou Gustavo.

Na gestão de Crivella, volta às aulas teve pouca adesão

Em novembro do ano passado, alunos do 9º ano do ensino fundamental da Rede Municipal de Educação puderam retornar às escolas. No entanto, o que se observou, foi uma baixa adesão e pouquíssimos alunos marcaram presença.

O retorno não era obrigatório e alunos podiam optar por seguir com o ensino remoto. A medida foi apenas para os alunos dos anos finais do Ensino Fundamental – 9º ano, último ano do Programa de Educação de Jovens e Adultos (PEJA) e do Carioca 2 (projeto de correção de fluxo) das escolas públicas municipais cariocas. Professores, alunos e demais profissionais de Educação que tem comorbidades não precisaram voltar para as aulas presenciais.