RJ: Servidores fazem protesto em frente à Secretaria Estadual de Educação

Acontece nesta quarta-feira (27) um protesto mobilizado pelos Servidores do Departamento Geral de Ações Socioeducativas (Degase). Eles marcam presença em frente à Secretaria Estadual de Educação, no Santo Cristo, na Zona Portuária do Rio de Janeiro.

Na pauta, os profissionais reivindicam melhorias nas condições trabalhistas, como por exemplo o aumento do auxílio-alimentação, fim do desconto dos Regimes Adicionais de Serviço (RAS), assim como a extinção da licença-prêmio.

De acordo com o Sind-Degase, em matéria do G1, houve uma reunião com o secretário de Governo André Lazaroni, entretanto, as demandas não foram atendidas. A saber, esse não é o primeiro protesto realizado pela classe. O primeiro aconteceu no mês de dezembro de 2020.

Prioridade para professores na cidade do Rio

A Secretaria Municipal de Educação afirmou que os professores da rede terão prioridade na vacinação, a partir de fevereiro. Eles devem receber a vacina assim que os idosos e as pessoas com comorbidades receberem.

Esse anúncio ocorreu em entrevista coletiva na tarde desta quarta-feira (27), no Palácio da Cidade.

“Isso estará condicionado às vacinas que chegarem”, pontuou o secretário de Saúde, Daniel Soranz. Além de professores, outros profissionais de educação também serão imunizados, como merendeiras e inspetores.

Os profissionais de educação que forem idosos ou tiverem comorbidades não precisarão esperar a etapa dos professores, já que os seus respectivos grupos serão imunizados antes.

“É importante entender que professores do grupo de risco serão vacinados com o resto da população da faixa etária”, reforçou Alberto Chebabo, do Comitê Científico da Prefeitura.

Educação remota retorna em breve

A Secretaria Municipal de Educação confirmou a volta às aulas da rede no dia 8 de fevereiro. Nesta etapa, as aulas retornam apenas de forma remota e sem aulas em tempo real.

Os professores só devem ministrar aulas aos alunos duas semanas depois. O secretário Renan Ferreirinha detalhou, em coletiva na manhã desta quarta-feira, no Palácio da Cidade, como funcionará o ensino remoto.

A partir do dia 8 de fevereiro, os alunos da rede municipal terão acesso às tarefas e materiais didáticos a partir do aplicativo RioEduca. A MultiRio, canal da prefeitura que disponibiliza conteúdos na televisão aberta, também faz parte do programa.

Já as aulas presenciais devem voltar no próximo dia 24 de fevereiro.