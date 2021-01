RMP ironiza fusão de ESPN e Fox Sports após saídas de Benja e Mauro Cezar: ‘Agente do SporTV infiltrado’

As mudanças no Grupo Disney seguem a todo vapor com a fusão da ESPN e Fox Sports. Depois da saída de Benjamin Back da Fox, Mauro Cezar Pereira anunciou sua saída da emissora neste sábado após mais de 16 anos. As notícias sobre saídas de jornalistas renomados do Grupo fizeram Renato Maurício Prado ironizar as negociações da Disney, brincando com uma possível participação de um “agente infiltrado” de emissora concorrente.

– O cara da Disney que tá tocando essa fusão Fox/ESPN é agente infiltrado do SporTV, né não? Só pode… – disse RMP em sua conta no Twitter nesta tarde.

Muitas das saídas de profissionais do Grupo Disney são por conta de um pedido de exclusividade da empresa. Após Mauro Cezar anunciar sua saída da ESPN, a Disney enviou um comunicado ao LANCE!.

– Nosso pilar de esportes está passando por um processo de transformação para oferecer um conteúdo ainda mais variado e qualificado para a audiência do Brasil. A reformulação faz parte do planejamento da Companhia que seguirá investindo em sua programação esportiva, contando com um extenso portfólio de direitos, além de uma equipe de jornalismo referência junto aos fãs de esportes – diz o comunicado.