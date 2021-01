Rocket League traz opção de acessibilidade para evitar convulsões

A desenvolvera Psyonix anunciou que adicionará algumas opções novas em Rocket League para minimizar a chance de jogares terem convulsões no meio das partidas do game. Em uma postagem do site oficial do jogo, o estúdio mencionou que haverá uma opção que impacta a intensidade e movimento dos efeitos visuais na arena Neon Fields.

Essa arena foi colocada no jogo no final de 2020 como parte das atualizações da segunda temporada de Rocket League. Infelizmente, muitos jogadores relataram que sofreram convulsões ao jogar nesse cenário específico.

Essa nova configuração deverá permitir que os jogadores desativem os efeitos pulsantes e as luzes que ficam piscando. Além disso, também dá para reduzir as luzes gerais, os efeitos de movimento e os visuais que ficam na parte de trás do cenário.

Embora ainda não esteja em um estado ideal, opções de acessibilidade como essas estão começando a receber mais atenção nos últimos anos na indústria dos games. Elas eram praticamente inexistentes antes, então é ótimo ver que os desenvolvedores estão se conscientizando sobre isso.

Atualmente, Rocket League está disponível no PS4, Xbox One, Nintendo Switch e PC. Já essa nova atualização deve ser disponibilizada no dia 1° de fevereiro.