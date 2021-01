Rockets troca James Harden com o Nets

A novela acabou: o Houston Rockets fechou a troca de James Harden para o Brooklyn Nets na tarde dessa quarta-feira. E em uma negociação bem maior do que poderia se imaginar. De acordo com Adrian Wojnarowski e Ramona Shelburne, da ESPN, a equipe texana acertou o envio do descontente astro para a equipe nova-iorquina em uma transação que contou com mais duas equipes como facilitadoras, o Cleveland Cavaliers e o Indiana Pacers. O negócio, ao todo, envolve sete jogadores e os direitos parciais ou integrais sobre nove escolhas de draft.

O Rockets aceitou liberar o armador de 30 anos e ex-MVP da liga em troca de um pacote histórico de retorno, que inclui futuras quatro escolhas desprotegidas de primeira rodada de draft e quatro direitos de troca de posição na primeira rodada do recrutamento. A única seleção que não é pertencente ao Nets na negociação foi cedida pelo Cavaliers, com seu dono original sendo o Milwaukee Bucks em 2022. Além disso, a equipe recebe o armador Dante Exum, o ala-armador Victor Oladipo e o ala-pivô Rodions Kurucs.

Confira como ficou a troca que “convenceu” o Rockets a repassar o astro James Harden com o Nets:

Nets recebe: James Harden e futura escolha de segunda rodada de draft (2024, via Cavaliers)

Rockets recebe: Victor Oladipo, Dante Exum, Rodions Kurucs, quatro escolhas desprotegidas de primeira rodada de draft (pertencentes ao Nets em 2022, 2024 e 2026, além de uma do Milwaukee Bucks em 2022) e direito de troca de posição em outras quatro escolhas de primeira rodada de recrutamento (pertencentes ao Nets em 2021, 2023, 2025 e 2027)

Pacers recebe: Caris LeVert

Cavaliers recebe: Jarrett Allen e Taurean Prince

