Rodinei completa um ano no Inter e pode ser bicampeão brasileiro

Nesta terça-feira, o lateral-direito Rodinei completa um ano de sua estreia com a camisa do Internacional. O jogador se firmou como um dos titulares do técnico Abel Braga e busca um feito nesta temporada: ser bicampeão do Brasileirão. Isso porque, em 2019, ergueu a taça defendendo o Flamengo.

Próximo de completar 29 anos, o atleta pode alcançar um feito difícil de acontecer. O bicampeonato pelo mesmo time já não é uma tarefa fácil, mas por dois times diferentes é muito raro. O lateral comentou sobre o momento vivido no Colorado e a possibilidade de conquistar o Brasileiro pela segunda vez consecutiva.

Ricardo Duarte/Internacional

“Estou muito feliz em completar um ano de estreia pelo Internacional. Desde minha chegada tenho tido o apoio de todos aqui e sou muito grato por tudo que vivo aqui. É uma honra vestir essa camisa gigante e espero marcar meu nome na história conquistando títulos e dando alegrias ao torcedor. Seria um marco em minha carreira conquistar esse título pelo Inter e o segundo consecutivo como jogador”.

A próxima partida do Inter será contra o Red Bull Bragantino, dono da segunda melhor campanha do returno. O camisa 22 tem tudo para começar o jogo entre os titulares. Esta será a 35ª vez que Rodinei entra em campo pelo clube gaúco.