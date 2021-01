Rodolffo é participante do BBB21; conheça! | participante

Rodolffo é parceiro de Israel em uma dupla sertaneja que começou quando ambos tinham apenas 7 anos de idade. Com 25 anos de carreira, vários discos lançados e fãs espalhados por todo o Brasil, o goiano comemora a chance de participar do reality.

“Estou realizando um sonho gigantesco. Sempre fui espectador do programa, payperviewzeiro desde as antigas e tinha muita vontade e curiosidade de participar. Já virei várias noites assistindo às festas”, conta.

“Estou muito animado com o convite. É uma grande responsabilidade, talvez a maior da minha vida. Estou com sangue nos olhos e com certeza eu quero ganhar esse prêmio. Já passei muito cheque pré-datado no Brasil inteiro e com certeza vou lutar muito pelo prêmio. E acho que vou ser um bom jogador. Gosto de observar o comportamento humano”, explica

“O que pode me irritar é a desorganização e o descompromisso com as regras da casa. Farei o possível para cumpri-las. E estou ansioso para o Jogo da Discórdia. Já vi muita gente ‘pipocar’ e, se eu tiver motivo, vou falar mesmo. Sou um cara bem sincero. Talvez seja uma qualidade e até defeito, pois gosto de ser franco com minhas opiniões. Nem sempre as pessoas ouvem o que querem ouvir e sim o que devem ouvir”, afirma.

Com mais de 4,6 milhões de seguidores nas redes sociais dele e da dupla sertaneja, o cantor costuma ser muito cobiçado pelas mulheres. Ele afirma que sua vida amorosa sempre atraiu as atenções do público, mas que seu casamento com a ex-participante do BBB20 Rafa Kalimann foi o momento em que mais fofocas surgiram. O casal assinou o divórcio em 2020, mas segue como amigos. E, inclusive, ele conta com Rafa como conselheira já que ela tem experiência em BBB.