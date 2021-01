Rodolffo fala sobre atitude de sister: ‘Não foi inteligente’ | casa BBB

Caio retoma a palavra e continua: “O trem ficou tão feio, todo mundo já com julgamento pronto. E outra, caindo em cima de mim por um trem que todo mundo participou. A mesma isca que atrai o gato. Presta atenção. É lógico que o contexto é real, mas se tiver uma artimanha para me queimar, o povo está vendo lá fora”.

Arthur aproveita para aconselhar o brother: “Vamos usar de aprendizado, aproveitar esse momento para espairecer, amanhã pegar uma piscina, relaxar”. O trio continua falando sobre o jogo e a Prova do Líder.

Durante a tarde, Lumena conversou com Caio sobre um desentendimento. O fazendeiro pediu desculpas para a DJ e psicóloga, mas chegou a comentar com Rodolffo que ficou chateado com a situação.