Rodolffo, o primeiro Anjo do BBB21, ficou emocionado com o Presente do Anjo. O brother assistiu e chorou com o vídeo da família. Caio e Rodolffo se abraçaram durante a mensagem. O fazendeiro, assim como Arcrebiano, foi um dos convidados para o Almoço do Anjo e também se emocionou com a mensagem. Feliz, fazendeiro repetiu uma das mensagens do vídeo: “Tenho certeza que o Caio está aí”.