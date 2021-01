Rodolffo vence prova do anjo; Arthur e Arcrebiano ganham o monstro · .

Rodolffo Matthaus venceu a primeira prova do anjo no BBB21 na tarde deste sábado (30) e deverá escolher um dos brothers para imunizar antes da formação do paredão neste domingo (31). O castigo do monstro foi para Arthur Picoli e Arcrebiano Araújo, cada um perdeu 500 estalecas.

Participaram da atividade oito confinados: Kerline Cardoso, Gilberto Nogueira, Rodolffo, Sarah Andrade, Viih Tube, Camilla de Lucas, Lumena Aleluia e Fiuk, decididos através de sorteio.

A prova exigia agilidade e boa memória e funcionava como um mata-mata, com quartas, semi e final. Na primeira fase, os duelos foram Fiuk x Camilla e Sarah x Rodolffo de um lado, e Viih Tube x Kerline e Lumena x Gilberto no outro. As duplas também foram decididas por sorteio.

Os participantes precisavam passar por um circuito com tubos para buscar latas de tinta e montar uma sequência de cores em um painel de acordo com um gabarido que precisava ser memorizado. Só podia ser transportada uma lata de tinta por vez. O primeiro a montar o painel na sequência certa e apertar o botão, avançava para a próxima fase.

As duplas competiam uma de cada vez. Fiuk, Sarah, Vitória foram derrotados, enquanto Lumena foi eliminada por infringir as regras e passar pelo circuito com duas latas de tinta de uma vez. Os duelos seguintes foram Camilla contra Rodolffo e Kerline contra Gilberto.

A final foi entre Rodolffo e Gilberto, com o sertanejo o campeão. Ao chegar na casa, o cantor afirmou para Caio Afiune que deste paredão, ele já está salvo.

Além de Nego Di, que é líder, já estão imunes Fiuk, Lumena, Juliette Freire, Viih Tube, Projota, Arthur e Lucas Penteado. A formação do primeiro paredão acontecerá ao vivo na noite de domingo, após o Fantástico.

Castigo do monstro

Arthur e Arcrebiano precisarão se vestir, respectivamente, de bailarina e soldadinho. Ao soar a música do castigo, a qualquer momento, a dupla terá que se dirigir até a base na área externa, e Arthur precisará rodar como uma bailarina, enquanto Bil segura uma caixa.

Rodolffo justificou sua escolha por eles já estarem na xêpa, não querendo tirar o privilégio de ninguém que está no VIP. Como regra do programa, além de perder estalecas, caso o castigado esteja no VIP, ele vai obrigatoriamente para a xêpa até a próxima divisão de grupos, feita pelo líder seguinte.

A dupla castigada não se incomodou com o monstro. Arthur, inclusive, comemorou: “A gente vai ficar em foco! A gente sabe que o Tiago [Leifert] vai falar com a gente amanhã ao vivo”, lembrou. O castigo dura até a formação do paredão.

Confira abaixo trechos da prova:

PROVA DO ANJO – FIUK X CAMILLA Camilla vence a primeira disputa e vai pra semi-final! Fiuk é eliminado da prova. #BBB21pic.twitter.com/C0bqq3zSJY

— No Instante no #BBB21 (@NoInstante_n10) January 30, 2021

PROVA DO ANJO – SARAH X RODOLFFO Tá valendo! Quem vencer, vai pra semi-final com Camilla. #BBB21pic.twitter.com/MndxAfPlPl

— No Instante no #BBB21 (@NoInstante_n10) January 30, 2021

PROVA DO ANJO – VIIH X KERLINE Quem será que leva? #BBB21pic.twitter.com/JED1nOJtry

— No Instante no #BBB21 (@NoInstante_n10) January 30, 2021