Rodolfo, da dupla com ET, é contratado pela Record para programa de Geraldo Luís · .

O jornalista Rodolfo Carlos de Almeida, ex-parceiro de ET, com quem formou dupla de sucesso nos final dos anos 1990 e início dos anos 2000, é o mais novo contratado da Record. Afastado da TV desde 2015, ele fará reportagens no A Noite É Nossa, novo programa de Geraldo Luís, que estreia no dia 20 deste mês.

Sem emprego na TV há mais de cinco anos, Rodolfo, conhecido por usar um microfone gigante nas reportagens ao lado de Cláudio Chirinhan (1963-2010), o ET, no Domingo Legal, no SBT, já assinou contrato com a Record, onde trabalhou em 2015 com Gugu Libertado, por pouco tempo.

No Instagram, ele publicou uma foto agradecendo a oportunidade na emissora. Ao ., a Record confirmou a contratação e afirmou que Rodolfo já começou as gravações do programa nesta quinta-feira (7).

O jornalista deve ficar responsável pelas reportagens do A Noite É Nossa, que serão o carro-chefe da atração. Comandado por Geraldo Luís, o programa vai misturar humor e informação, e contará histórias exclusivas, com repórteres espalhados pelo Brasil.

Rodolfo, ex-parceiro de ET, assinou contrato com a Record (Reprodução/Instagram)

Rodolfo Carlos começou a carreira no jornalismo popular, no início da década de 1990. Produziu reportagens policiais para Gil Gomes e de direito do consumidor para Celso Russomanno no extinto Aqui Agora, do SBT. Trabalhou com Carlos Massa, o Ratinho, na CNT e depois na Record, onde formou a dupla com ET, personagem que criou em uma “reportagem”. Sua marca era um microfone gigante.

Em 1998 voltou para o SBT e passou a trabalhar no Domingo Legal. As encenações de tentativas de acordar Silvio Santos e outros artistas renderam ao antigo programa de Gugu Liberato picos de 30 pontos e vários momentos de primeiro lugar no Ibope. No auge da popularidade, lançou um CD com ET e vendeu mais de 270 mil cópias.

Em julho de 2009, não concordou com a proposta do SBT de reduzir seu salário e rompeu contrato de pessoa jurídica com a emissora. Desde então, Rodolfo só conseguiu trabalhos esporádicos na TV. Em 2010, ficou três meses no programa de Sonia Abrão, na RedeTV!. Em 2015, voltou a acordar famosos na atração de Gugu Liberato, na Record, mas por pouco tempo.

Nos últimos anos, Rodolfo enfrentou uma depressão e foi trabalhar na roça, cultivando produtos orgânicos, para curá-la. Há dois anos, em entrevista ao ., ele contou que estava se afastou das redes sociais para cuidar do pai, com câncer.

No final de 2017, o repórter, desempregado, endividado e com o pai doente, desistiu da ação trabalhista milionária que movia contra o SBT desde 2009 e decidiu fazer um acordo com a emissora, encerrando o processo.