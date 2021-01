Rodolfo Rodriguez, goleiro ídolo do Santos, completa 65 anos, nesta quarta-feira

Nesta quarta-feira, o uruguaio Rodolfo Rodriguez, ídolo do Santos, completa 65 anos de idade.

O goleiro de 1,87m de altura defendeu a meta do Peixão entre 1984 e 1988, e vestiu a camisa do time em 255 oportunidades, sétimo goleiro com mais jogos pelo clube. Quando chegou, o próprio Pelé emprestou 120 mil dólares ao time da Vila Belmiro para contratar o jogador.

Foi muito importante na conquista do Campeonato Paulista de 1984, ao lado de Serginho Chulapa. Rodolfo deixou o Santos em 1988 para se transferir ao Sporting, de Portugal, e acabou se aposentando em 1994, no Bahia.

Em 2010, o Santos entregou uma placa ao seu ídolo por sequência de defesas em uma partida contra o América de São José do Rio Preto. Na saída de campo, Tarcísio, jogador do América, disse: “Rodolfo era maior que o gol.”

Pela camisa uruguaia, Rodolfo Rodriguez chegou a conquistar o título da Copa América de 1983.