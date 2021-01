Rodrigo Caetano já conversou com Sampaoli, mas quer ‘atrapalhar o mínimo possível’ no Atlético-MG

Rodrigo Caetano foi apresentado como novo diretor de futebol do Atlético-MG, nesta sexta-feira. Logo na primeira entrevista coletiva, o profissional afirmou que já bateu um papo com o técnico Jorge Sampaoli e explicou que neste início vai tentar manter o que já foi feito para o clube mineiro.

De acordo com Caetano, o momento atual é atrapalhar o mínimo para começar a planejar o futebol do clube na próxima temporada.

“Estou numa imersão de muitas informações, não poderia ser diferente. E é isso o que tenho feito desde que cheguei, tanto na parte administrativa, como no departamento de futebol. O momento é de diagnóstico, de atrapalhar o mínimo possível, de ser notado neste momento o mínimo possível, porque o Galo está na disputa do título do Campeonato Brasileiro”, disse o dirigente.

Rodrigo Caetano chega para a vaga que era ocupada por Alexandre Mattos. Mesmo chegando durante o Brasileirão, o cartola já vê diversas sondagens para contratações, como a do lateral Luis Orejuela, do Cruzeiro. No entanto, ele preferiu se esquivar, mas admitiu conversa com Sampaoli em relação ao tema de montar o elenco.

“É o momento de, talvez de forma silenciosa, pensar e planejar a temporada de 2021, porque esta ainda é a temporada de 2020. Como eu disse, é pensar sobre depois de fevereiro, quando terminar o Campeonato Brasileiro. Até lá, é ser colaborativo ao extremo”.

“Nós estamos planejando e discutindo (o elenco). Já tivemos uma primeira reunião com o Sampaoli e a comissão técnica, mas no sentido de planejar a temporada de 2021 e não o final da temporada de 2020”, finalizou.

O Atlético-MG está com 49 pontos e ocupa a terceira posição do Campeonato Brasileiro. O São Paulo lidera, com 56 pontos.