Rodrigo Constantino volta à Jovem Pan dois meses após demissão · .

Rodrigo Constantino volta à programação da Jovem Pan na próxima segunda-feira (11). O jornalista, que vai cobrir as férias de Augusto Nunes e José Maria Trindade no programa Os Pingos nos Is, foi recontratado pela rádio dois meses após ter sido demitido, em 4 de novembro. Mesmo após o retorno dos titulares da atração, ele deve permanecer na empresa.

O jornalista foi dispensado após declarações sobre o caso de estupro envolvendo Mariana Ferrer. Um dia depois de deixar a Jovem Pan, Constantino também perdeu o emprego de comentarista no Grupo Record.

A rádio alegou que não concordava com a opinião de Constantino sobre o assunto e reiterou que Mariana não deveria ser responsabilizada no caso em que denunciou ter sido estuprada pelo empresário André de Camargo Aranha durante uma festa em Florianópolis, em 2018.

“O Grupo Jovem Pan tem como premissa a liberdade de expressão e o amplo debate entre seus comentaristas. Diante do ocorrido nesta quarta-feira, 4, em uma live independente, promovida fora de nossas plataformas, por um de nossos comentaristas, a Jovem Pan esclarece que desaprova veementemente todo o conteúdo publicado nos canais pessoais e apresentado nessa live”, justificou a empresa.

No Twitter, Constantino considerou que a Jovem Pan não resistiu à pressão do público e negou ter feito apologia ao estupro. O colunista deixou agradecimentos à rádio pelo “espaço livre, pela confiança” e declarou que “foi um período de trabalho intenso, muitas conquistas e crescimento”.

No fim de novembro, o jornalista foi contratado para o programa de Luís Ernesto Lacombe na RedeTV! e, agora, também retorna para a Jovem Pan. Constantino comemorou a volta à empresa. “Até que para um desempregado sigo mantendo alguns jobs: Jovem Pan, RedeTV!, Gazeta do Povo, Notícias do Dia, Revista Oeste, Diário de SP, e ainda presidente do Conselho do Instituto Liberal. O dia tinha que ter mais do que 24 horas”, escreveu ele no Twitter.

“Pensamento do dia: Só pode ser ‘cancelado’ quem aceita a legitimidade dos ‘canceladores’, que não passam de um bando de fascistas losers e ressentidos”, provocou o jornalista em outra publicação.

A informação do retorno à Jovem Pan foi antecipada pelo colunista Flávio Ricco, do R7, e confirmada pelo próprio Rodrigo Constantino. Veja posts abaixo:

Pensamento do dia: só pode ser “cancelado” quem aceita a legitimidade dos “canceladores”, que não passam de um bando de fascistas losers e ressentidos.

— Rodrigo Constantino (@Rconstantino) January 5, 2021