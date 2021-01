Rodrigo Cunha presta contas dos recursos utilizados por seu gabinete 

O senador Rodrigo Cunha divulgou, nesta quinta-feira (07), a prestação de contas dos recursos utilizados por seu gabinete nesses quase 2 anos de mandato como senador. No exercício 2020, ele economizou quase metade (45,72%) do valor a que tinha acesso. No biênio 2019-2020, o mandato Rodrigo Cunha gerou uma economia ao erário de R$ 290.921.12.

“Sou um parlamentar que sempre tive preocupação e responsabilidade com o gasto de dinheiro público, e a transparência sobre esses gastos sempre foi prioridade. Não camuflo os gastos. Ainda na Assembleia Legislativa de Alagoas, por iniciativa própria, já publicava mensalmente no meu site todos os recursos utilizados pelo meu gabinete, com suas devidas notas fiscais. No Senado, o portal da transparência possibilita um controle por parte da população ainda maior, já que todos os parlamentares precisam expor seus gastos para que sejam avaliados pela população”, explica Rodrigo.

No caso do mandato de Rodrigo, a despesa maior foi com passagens aéreas, no exercício de 2019, e contratação de serviços de apoio parlamentar, como criação de site e elaboração de planejamento estratégico, no exercício de 2020. A relação detalhada dos gastos, bem como todas as notas fiscais, podem ser acompanhadas no portal da transparência do Senado: https://www25.senado.leg.br/web/transparencia/sen/

No site também é possível saber quais os benefícios cada parlamentar está utilizando. No caso de Rodrigo, ele abriu mão da aposentadoria especial de senador e também do auxílio-mudança de R$ 33.763,00 valor que é oferecido a cada parlamentar após assumir o cargo.

Nesses quase 2 anos de atuação no Senado, Rodrigo Cunha é reconhecido pelo Ranking dos Políticos como o melhor parlamentar de Alagoas, e foi o único senador alagoano indicado ao prêmio Congresso em Foco. As duas premiações avaliam critérios como transparência, ética e zelo com o dinheiro público, além de qualidade legislativa e atuação parlamentar.

O mandato Rodrigo Cunha também encerrou o biênio beneficiando os 102 municípios alagoanos, através do envio de recursos. Um trabalho de compromisso com as pessoas, sem levar em conta vínculos partidários. E ainda disponibilizou a plataforma Mandato Transparente, para que todos possam acompanhar esses investimentos. O link de acesso é: www.rodrigocunha.org/mandato-transparente

