Rodrigo Faro acumula função na Record após desfalque de Xuxa e Marcos Mion · .

Rodrigo Faro acumulará funções na Record a partir de fevereiro de 2021. O apresentador de Hora do Faro foi escalado para comandar também o Canta Comigo. A emissora tomou a decisão após encerrar os contratos com Xuxa Meneghel e Marcos Mion.

A quarta temporada da atração começará a ser produzida na última semana de fevereiro e deve estrear na segunda quinzena de março, segundo o colunista Flavio Ricco, do R7. As gravações continuarão nos estúdios da produtora Vera Cruz, em São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo.

Assim como foi o Canta Comigo Teen, o reality musical com adultos também será exibido dentro do Hora do Faro, nas tardes de domingo,

A atração foi comandada por Gugu Liberato (1959-2019) até 2019, e por Xuxa no ano passado. O Canta Comigo é a versão brasileira do formato original britânico All Together Now, que leva seus participantes ao palco para se apresentar diante de um júri de cem pessoas.

Com a pandemia do coronavírus, o programa será gravado dentro dos protocolos de segurança. Os jurados, por exemplo, estarão separados por cabines de acrílico.