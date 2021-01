Rogério Ceni esboça escalação do Flamengo para encarar o Grêmio

O Flamengo finalizou sua preparação para o confronto desta quinta-feira, contra o Grêmio, em Porto Alegre. Os Rubro-Negros confirmaram os desfalques de Diego Alves e Rodrigo Caio.

O goleiro e o defensor seguem em tratamento de lesões. Diego Alves já realiza trabalho físico e está mais próximo do retorno. Já Rodrigo Caio ainda não tem previsão de volta aos gramados.

A boa notícia no Flamengo é o retorno do atacante Bruno Henrique. O jogador cumpriu suspensão no fim de semana, mas tem presença garantida contra o Grêmio.

Com isso, Rogério Ceni deve escalar a seguinte formação para a partida: Hugo Souza, Isla, Willian Arão, Gustavo Henrique e Filipe Luís; Diego, Gerson, Éverton Ribeiro e Arrascaeta; Bruno Henrique e Gabigol.

O Flamengo precisa da vitória para seguir na briga pelo título do Campeonato Brasileiro. Um triunfo em Porto Alegre deixa os Rubro-Negros a quatro pontos do líder Internacional.