Rôgga divulga Programa de Estágio 2021

Considerada a maior construtora do estado de Santa Catarina, a Rôgga anunciou recentemente um novo Programa de Estágio 2021. Com o objetivo de ser reconhecida nacionalmente pela competitividade, confiabilidade e inovação nos empreendimentos imobiliários, a empresa tem expandido sua atuação no mercado com foco em inovação e, para isso, recruta novos talentos.

A construtora busca jovens universitários com perfil proativo, orientados para resultados, competividade, inovação, cooperação e, claro, movidos pela vontade de aprender e fazer a diferença.

Serão aceitos estudantes dos cursos de Engenharia Civil, Arquitetura, Economia, Tecnologia Informação (Eng. Computação, Sistemas), Publicidade e Propaganda, Engenharia de Produção, Engenharia Mecânica, Ciências Contábeis, Administração, Matemática e Física, com graduação prevista entre junho de 2022 e dezembro de 2023.

Os acadêmicos devem residir em Joinville ou cidades do litoral norte de Santa Catarina, como Penha, Piçarras, Itajaí e Navegantes, além de ter disponibilidade para cumprir a carga horária do programa de estágio de 6 horas por dia.

Com duração de dois anos, o programa visa desenvolver profissionalmente e preparar para os jovens talentos para o mercado de trabalho, com foco na área de construção. Assim, promove treinamentos e oferece vivência em diversos setores, de modo a garantir uma visão geral do negócio.

Além da bolsa auxílio, os contratados terão direito a participação nos lucros (PPR), vale-transporte, vale-refeição, seguro de vida em grupo e convênio farmácia.

Como se inscrever

Para se candidatar e concorrer a uma das vagas disponíveis, os estudantes deve se candidatar diretamente no site da Cia de Estágios, responsável pelo recrutamento. O endereço para inscrição é: https://www.ciadeestagios.com.br/vagas/rogga/.