Roma dá vexame e é eliminada na Copa da Itália com gafe do técnico, 2 expulsos e ‘lei do ex’

Mesmo jogando no Estádio Olimpico, a Roma deu vexame e foi eliminada pelo modesto Spezia, recém-promovido à Série A, nas oitavas de final da Copa da Itália por 4 a 2.

E não foi uma derrota qualquer. Foi uma das partidas mais bizarras dos últimos tempos, ampliando a agonia dos romanistas, que vieram de derrota por 3 a 0 para a arquirrival Lazio no Calcio.

Com 15 minutos de jogo, o Spezia já vencia por 2 a 0 com gols de Sapponara e Galabinov. A Roma empatou com Pellegrini aos 43 do primeiro tempo, de pênalti, e Mkhitaryan, aos 28 da etapa final. Os mandantes ainda perderam um gol feito no último minuto da partida, que foi para a prorrogação.

Logo no primeiro minuto do tempo-extra, Mancini levou o segundo cartão amarelo e foi expulso, deixando a Roma com um homem a menos.

30 segundos depois, o goleiro Pau Lopez, da Roma, recebeu vermelho também por dar um chute em uma dividida em um rival.

O técnico Paulo Fonseca então fez mais duas substituições na prorrogação. Porém, na regra da Copa da Itália, quando uma partida vai para o tempo-extra, os técnico têm direito a uma pausa a mais no jogo, mas sem exceder as cinco alterações no time.

Fonseca provavelmente achou que teria uma substituição a mais e por isso mexeu no time seis vezes. Isso já seria suficiente para a Roma ser eliminada da competição.

O jogo, porém, prosseguiu, e o Spezia fez mais dois gols na prorrogação, com Verde, cria da Roma, e Sapponara novamente.

Na estreia na Serie A, a Roma escalou Diawara, que não estava inscrito no campeonato, e acabou punida com uma derrota por 3 a 0 para o Verona.

Na próxima fase, o Spezia enfrentará o Napoli nas quartas de final da competição. Curiosamente, Roma e Spezia se enfrentam no domingo, pelo Italiano.