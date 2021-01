Roma empata no fim e evita arrancada da Inter no Campeonato Italiano

Em confronto direto da parte de cima da tabela do Campeonato Italiano, a Roma empatou em casa com a Inter de Milão por 2 a 2 neste domingo. O duelo foi válido pela 17ª rodada da competição.

A partida começou agitada, com ambas as equipes criando oportunidades. Quem aproveitou melhor foram os mandantes, que abriram o placar aos 17 minutos com Pellegrini.

A reação da Inter ocorreu apenas na segunda etapa, começando aos 11 minutos, com gol de Skriniar. Aos 19, Hakimi fez uma boa jogada individual e finalizou para virar o jogo.

Quando tudo parecia caminhar para uma vitória dos visitantes, a estrela de Mancini brilhou, e o zagueiro acertou uma cabeçada aos 41 minutos, decretando o empate por 2 a 2.

Com o resultado, a Inter de Milão fica na segunda colocação com 37 pontos, três a menos que o líder Milan. Já a Roma aparece no terceiro lugar com 34 pontos.