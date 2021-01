Roma empata no fim em jogo eletrizante com a Inter, e líder Milan agradece

No duelo pela parte de cima da tabela, Roma e Inter de Milão fizeram um grande jogo e ficaram no 2 a 2, neste domingo (10), pela 17ª rodada da Serie A. Pellegrini abriu o placar para o time da capital, mas Skriniar e Hakimi viraram. No fim, Mancini deixou tudo igual, resultado que o líder Milan agradeceu.

Em campo, as equipes fizeram o duelo importante na briga pela ponta da tabela. E quem começou atacando foi o time visitante.

Foram duas chegadas da Inter em 15 minutos. Primeiro com Lautaro Martínez e depois com Arturo Vidal. Se a equipe nerazurri não aproveitou, a Roma abriu o placar no primeiro ataque.

Veretout roubou a bola no campo de defesa, puxou até a intermediária e serviu Dzeko. O bósnio tocou para Mkitaryan, que fez o pivô para Pellegrini bater de fora da área e fazer 1 a 0.

Aos 27 minutos, Vidal mais uma vez tentou marcar. O chileno arriscou após passe de Achraf Hakimi, mas não teve sucesso na finalização.

Na segunda etapa, a Inter voltou tentando empatar a todo custo. Primeiro com Lukaku, de cabeça. Depois, com Lautaro Martínez em chute após passe do belga. Ambos acabaram falhando.

Minutos depois, a Inter de Milão foi premiada com o empate. Em cobrança de escanteio, Skriniar escorou de cabeça para fazer 1 a 1.

Sete minutos depois veio a virada dos visitantes. Brozovic serviu Hakimi, que acertou um belo chute e virou o placar, fazendo 2 a 1 para a Inter.

Faltando quatro minutos para o fim, a Roma empatou a partida. Em cobrança de escanteio, Gonzalo Villar cruzou para Mancini, que de cabeça deixou tudo igual.

Placar final, Roma 2 x 2 Inter. O resultado foi bom para o Milan, que tem 40 pontos e tem uma diferença de três para a Inter, vice-líder, e seis para a Roma, na terceira posição.

Roma 2 x 2 Inter

GOLS: Pellegrini e Mancini (Roma); Skriniar e Hakimi (Inter)

ROMA: .Pau López; Mancini, Smalling e Ibañez; Karsdorp, Villar, Veretout (Cristante) e Spinazzola (Bruno Peres); Mkhitaryan e Pellegrini; Dzeko. Técnico: Paulo Fonseca

INTER: Handanovic; Skriniar, De Vrij e Bastoni; Darmian (Young), Barella, Brozovic, Vidal (Gagliardini) e Hakimi (Kolarovc); Lautaro Marínez (Perisic) e Lukaku. Técnico; Antonio Conte

Classificação

Roma: 3º lugar, com 34 pontos

Inter: 2º lugar, com 37 pontos

Próximos jogos

As equipes voltam a campo nos próximos dias:

Quarta-feira, 13/01, às 11h* – Fiorentina x Inter de Milão – Copa da Itália

Sexta-feira, 15/01, às 16h45* – Lazio x Roma – Serie A

*horário de Brasília