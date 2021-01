Roma vence Verona e fecha rodada na terceira posição do Campeonato Italiano

Jogando no Olímpico, a equipe da Roma entrou em campo neste domingo e venceu o Verona por 3 a 1. A conquista dos três pontos coloca o time da capital no G4, em terceiro lugar na tabela.

A Roma construiu o placar ainda na primeira etapa e abriu uma vantagem confortável para apenas administrar o resultado no segundo tempo.

A construção do placar foi relâmpago – Mancini abriu o marcados aos 20 minutos e, dois minutos mais tarde, Mkhitaryan ampliou. Mais sete minutos de jogo e Mayoral anotou o terceiro tento do time da casa.

Colley diminuiu para o Verona, aos 12 minutos do segundo tempo. Mas a reação dos visitantes não foi suficiente para chegar ao empate e a equipe foi embora da capital sem pontuar.

Napoli 2 x 0 Parma

Tentando entrar no G4, o Napoli também foi a campo neste domingo e venceu o Parma por 2 a 0. Jogando em casa, a equipe napolitana conseguiu os três pontos com Elmas e Politano anotando os tentos da vitória. O Napoli dorme na quinta posição, com 37 pontos, e o Parma ocupa o nono lugar, com 30.