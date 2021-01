Ronaldo ‘Fenômeno’ monta seleção da Libertadores com reserva do Inter e quarteto de Palmeiras e Santos

O time ideal da Conmebol Libertadores tem quatro jogadores dos finalistas Palmeiras e Santos e ainda um nome que hoje é reserva do Internacional. Essa é a opinião de Ronaldo ‘Fenômeno’.

O FOX Sports transmite ao vivo a final da Conmebol Libertadores, entre Palmeiras e Santos, no próximo sábado, 30 de janeiro, a partir das 17h (horário de Brasília). A decisão também terá acompanhamento em tempo real do ESPN.com.br, com VÍDEOS de lances e gols. E quando a bola parar, a melhor cobertura pós-jogo será na ESPN Brasil e no ESPN App, com entrevistas, festa do título e muita análise e opinião em SportsCenter e Linha de Passe, entre 19h e 0h.

Em seu perfil no Instagram, o craque, que hoje preside o Real Valladolid, da Espanha, elegeu a seleção do torneio sul-americano. Além de cinco jogadores brasileiros, o time teve dois atletas do Boca Juniors, dois do River Plate, um do Racing e um do Libertad.

A escalação de Ronaldo foi formada por: Arias (Racing-ARG); Montiel (River Plate-ARG), Gustavo Gómez (Palmeiras), Izquierdoz (Boca Juniors-ARG) e Uendel (Inter); Salvio (Boca Juniors-ARG), Ramirez (Libertad-PAR), Nacho Fernandez (River Plate-ARG) e Soteldo (Santos); Luiz Adriano (Palmeiras) e Kaio Jorge (Santos).

Soteldo e Kaio Jorge são dois destaques do Santos, ao lado de Marinho, deixado fora pelo ex-jogador brasileiro. No Palmeiras, Gustavo Gómez e Luiz Adriano vivem excelente fase, assim como o goleiro Weverton e o atacante Rony, outros “esquecidos” pelo Fenômeno.

Já Uendel hoje é reserva do Inter, que tem Moisés como dono da lateral esquerda na reta final do Campeonato Brasileiro. Na Libertadores, o escolhido por Ronaldo fez sete jogos.