Ronaldo Lopes assume prefeitura de Penedo confirmando que ‘O Tempo é ‘Senhor da Razão’

Há 16 anos atrás a posse ocorrida neste 1º de janeiro de 2021, poderia ter acontecido no belo cenário arquitetônico da Praça Barão do Penedo. Numa época onde Ronaldo deveria ter sido o candidato a prefeito do PSDB, as coisas não seguiram o rumo desejado pelo povo e o resultado foi a vitória do ex-prefeito Marcius Beltrão.

Anos mais tarde, Ronaldo sai vencedor como vice-prefeito na chapa encabeçada por Marcius Beltrão. Ambos venceram Israel Saldanha e Ivana Toledo, em 2012, obtendo uma diferença de 4437 votos. Naquele ano, Carlos da Educação foi candidato a prefeito e somou 2217 votos. Chegou 2016, nesse ano, Ivana Toledo encabeçou a chapa tendo como vice, Carlos da Educação. A reeleição de MB não foi fácil, mas ainda assim, saiu vencedor das urnas com uma diferença que somou 517 votos pró Marcius.

Chegou 2020, ano tenso e de incertezas. A chapa da oposição foi mantida com Ivana e Carlos, eles, certos de que Ronaldo não seria páreo para enfrenta-los. Ledo engano!

Ronaldo somou forças com o vereador mais votado em 2016, o radialista João Lucas. Ataques pessoais, vidas expostas, o desespero de alguns pela busca do poder pelo poder era amedrontador. Campanhas com restrições, data das eleições adiada e assim os candidatos iam se ajustando a esse novo normal. As urnas abertas, votos contados e Ronaldo e João Lucas, vencedores!

Vindo de duas derrotas, Ivana e Carlos, somaram a terceira derrota consecutiva nas urnas, perdendo para Ronaldo e João Lucas com uma diferença de 3663 votos. E diante dos fatos e números só nos resta realmente aceitar que ‘O Tempo é Senhor da Razão’.