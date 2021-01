Ronaldo não se arrisca a indicar um favorito na final da Libertadores: “É um clássico histórico”

Nesta sexta-feira, o ex-jogador Ronaldo concedeu entrevista coletiva para falar da grande final da Libertadores, ao lado dos ídolos Marcos, do Palmeiras, e Léo, do Santos. Questionado sobre a final em jogo único, método adotado desde 2019 na competição, o craque diz gostar do formato e que o considera mais justo.

“Eu gosto muito do formato de final única. Já é utilizado na Champions League há muito tempo, é um formato justo tanto para os times quanto para o torcedor que está assistindo na tv. Eu gosto muito”.



Foto: Reprodução

Ídolo do Corinthians, o Fenômeno não tem ligação com nenhum dos dois clubes envolvidos na grande decisão. Logo, poderia responder de forma imparcial quem tem mais chances de ser o campeão. Entretanto, por se tratar de um dos maiores clássicos do país, o ex-atleta preferiu não se arriscar a dar um palpite.

“Como não estou emocionalmente envolvido na final, poderia tranquilamente dar a minha opinião sobre o favorito para o jogo. Mas realmente é um clássico histórico e não vejo um favorito. Com essa final única, as possibilidades ficam realmente muito abertas. Tratando-se de uma final de Libertadores, ainda mais. A superação dos jogadores, o momento, depende de muita coisa. Eu, sinceramente, não me arrisco a indicar um favorito”.