Ronaldo ‘se desculpa’ por deixar Marinho fora de seleção da Libertadores e diz estar de olho em promessas brasileiras

Uma das lendas do futebol brasileiro e mundial, Ronaldo está no Rio de Janeiro para acompanhar a decisão da Conmebol Libertadores, que acontece neste sábado (30), no Maracanã, na partida entre Palmeiras e Santos. Antes, o pentacampeão de 2002 com a seleção brasileira foi o convidado no Bate Bota Debate, da ESPN Brasil.

O ex-atacante movimentou nesta semana a internet com a divulgação de sua seleção da Libertadores. Nas redes sociais, torcedores questionaram duas ausências na lista: o goleiro Weverton, do Palmeiras, e o atacante Marinho, do Santos.

A escalação de Ronaldo foi formada por: Arias (Racing-ARG); Montiel (River Plate-ARG), Gustavo Gómez (Palmeiras), Izquierdoz (Boca Juniors-ARG) e Uendel (Inter); Salvio (Boca Juniors-ARG), Ramirez (Libertad-PAR), Nacho Fernandez (River Plate-ARG) e Soteldo (Santos); Luiz Adriano (Palmeiras) e Kaio Jorge (Santos).

“A verdade é que não dá para agradar a todos. Tive pouco tempo para montar minha seleção e foi a que escolhi com o resumo dos jogos que vi. Com certeza eu fui injusto com alguém, e desde já peço perdão”, brincou Ronaldo.

Agora presidente do Real Valladolid, da Espanha, o Fenômeno revelou que segue de perto das revelações do futebol sul-americano de olho em reforços para sua equipe, que vem brigando para se manter na primeira divisão espanhola.

“Tenho que estar sempre atento no mercado da bola para ver os talentos que estão surgindo. Principalmente no Brasil, mas também na Argentina, Uruguai, outros países. Estamos sempre acompanhando o futebol no mundo todo. A Libertadores em especial. A gente sabe do envolvimento de times brasileiros, a importância que tem”.

“Apesar de que para o Valladolid o orçamento não chega”, disse Ronaldo, revelando as altas cifras envolvidas. “Principalmente brasileiros. Aqui já dão um valor em euro. Quando o jogador se destaque, inflaciona muito o mercado levando para 10 milhões de euros, 20 milhões de euros. Isso para o meu time ainda não dá. Mas temos que estar sempre acompanhando”.