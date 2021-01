Ronan, namorado de Pocah, se derrete pela cantora: ‘É a pessoa mais incrível que eu conheço na vida’ | BBB21

Ronan estava no trabalho e assistiu ao lado dos amigos ao anúncio. “Juntei todo mundo. Comemoramos juntos, e estou muito feliz por ela”, conta e confessa que a saudade já aperta. “Está absurda, mas eu aguento firme”, continua.

O namorado de Pocah já imagina como será a entrada da cantora na casa mais vigiada do Brasil. “Acho que ela vai ficar muito feliz. Depois do isolamento no hotel, ver pessoas, vai levar muita energia para ela”, acredita.