Rony brilha novamente na Libertadores e já possui números de Rei da América

Teve gol do Rony no confronto de ida das semifinais da Copa Libertadores 2020 na noite desta terça-feira (5), e o importante tento que abriu a contagem para o Palmeiras diante do River Plate fez o camisa 11 levar mais uma vez o troféu de melhor em campo, pela quarta vez nesta edição da competição.

Com cinco gols, o ponta divide a artilharia alviverde na Libertadores com Luiz Adriano, outro destaque do histórico triunfo em Avellaneda. Além disso, suas sete assistências fazem com que Rony dispare no favoritismo para se tornar o ‘Rei da América’, troféu dado para o melhor jogador do continente Sul-Americano.

Em comparação com o flamenguista Bruno Henrique, dono do prêmio conquistado na temporada de 2019, o palmeirense já possui o mesmo número de gols (cinco) e o supera por duas assistências (sete contra cinco), mesmo com dois jogos ainda a disputar, caso o Verdão avance à final.

Bruno Henrique (2019) 🆚 Rony (2020) 🏆 Números na Libertadores: Jogos: 13 – 9

Gols: 5 – 5

Assistências: 5 – 7

Mins p/ participar de gol: 111 – 56

Passes decisivos: 17 – 16

Grandes chances criadas: 10 – 4

Chutes (no gol): 30 (18) – 17 (10) pic.twitter.com/gQuezh6hPm — SofaScore Brazil (@SofaScoreBR) January 6, 2021

Porém, se quiser mesmo conquistar o posto de melhor jogador da América do Sul, o ‘Rústico’ terá que lutar muito para ficar com o título da Copa Libertadores, visto que na maioria das vezes o prêmio é dado para algum jogador da equipe campeã do torneio.