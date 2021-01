Rony cobra Marcelinho após conquista da Libertadores: ‘Vai ter gente que vai andar nu na Paulista’

Após o Palmeiras conquistar o bicampeonato da Libertadores em cima do Santos neste sábado, o atacante Rony lembrou, em entrevista pós jogo, da promessa feita pelo ex-jogador e comentarista Marcelinho Carioca, ídolo do Corinthians. Rony disse que lamenta aqueles que torceram contra o Palmeiras.

– Só tenho uma palavra a dizer. Vai ter gente que vai andar nu na Avenida Paulista, porque teve gente que falou assim: “Se o Palmeiras for campeão eu ando nu na Avenida Paulista”. Aqui tem história. Aqueles que torceram contra eu só lamento, entendeu? É um desabafo – disse o atacante.

Veja abaixo o vídeo original de Marcelinho Carioca:

– Eu tinha certeza absoluta que Deus era comigo, que no momento certo as coisas iriam acontecer. Tive começo ruim, mas dei a volta por cima. Sou um tipo de cara que nunca desisto do que quero. Com essa força de vontade que Deus me dá, para todo dia poder vir trabalhar e seguir em frente. Hoje estou muito feliz de estar fazendo história no Palmeiras – completou Rony.

​O Palmeiras estreia no Mundial de Clubes no próximo domingo, 07 de fevereiro, contra o Tigres, do México, ou o Ulsan Hyundai, da Coreia do Sul.