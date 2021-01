Rony diz que bola bateu em seu braço, mas não vê pênalti em Sport x Palmeiras: ‘Não tem como tirar’

Já nos acréscimos da vitória do Palmeiras sobre o Sport por 1 a 0 na Ilha do Retiro, o árbitro Dyorgines José Padovani de Andrade assinalou um pênalti a favor dos mandantes. Porém, após intervenção do VAR e ida ao monitor, a penalidade acabou anulada.

A infração foi marcada depois que um chute de um jogador do time alviverde acertou o braço de Rony, que estava dentro da área. Depois do apito final, o atacante falou a respeito do lance.

“Ele (o árbitro) estava próximo, até custou um pouquinho para marcar o pênalti. Realmente a bola pegou na minha mão, nosso zagueiro foi tirar a bola, e o lance é tão rápido que não tem como tirar o braço”, afirmou ao canal Premiere.

“Ele (o árbitro) está de parabéns, porque se realmente ele marca o pênalti, ele ia ser prejudicado, porque todo mundo viu que não tem como eu tirar o braço. Então ele está parabéns pelo pênalti que não marcou”, disse o atacante, que ainda comemorou a fase da equipe.

O Palmeiras garantiu classificação à final da Copa do Brasil e ficou perto da decisão da Conmebol Libertadores após ter vencido o River Plate na Argentina por 3 a 0. Além disso, a equipe de Abel Ferreira vem de quatro vitórias seguidas e sem sofrer gols.

“Cada vez mais, a confiança só aumenta. Muito feliz pelo resultado, pela vitória, a equipe que entrou soube suportar a pressão do Sport, sabe que jogar aqui é difícil, até pelo calor.”

Agora, o Palmeiras se prepara para o duelo de volta contra o River, que ocorrerá no Allianz Parque na terça-feira, às 21h30 (de Brasília).