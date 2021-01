Rony provoca Marinho após dividida entre atacante do Santos e Luiz Adriano: ‘Seu cai-cai’

Palmeiras e Santos estão se enfrentando pela final da Conmebol Libertadores e, neste momento, empatam por 0 a 0. E o ESPN.com.br traz um resumo das principais informações que você precisa saber sobre a decisão.

O FOX Sports transmite ao vivo a final da Conmebol Libertadores, entre Palmeiras e Santos, no próximo sábado, 30 de janeiro, a partir das 17h (horário de Brasília). A decisão também terá acompanhamento em tempo real do ESPN.com.br, com VÍDEOS de lances e gols. E quando a bola parar, a melhor cobertura pós-jogo será na ESPN Brasil e no ESPN App, com entrevistas, festa do título e muita análise e opinião em SportsCenter e Linha de Passe, entre 19h e 0h.

No início da partida, logo aos 11 minutos, Rony recebeu lançamento pela direita e invadiu a área após ganhar na velocidade de Pará e cruzou para John espalmar.

Na sobra, Marinho dividiu bola com Luiz Adriano e caiu. Foi então que Rony, enquanto o atacante do Santos ainda estava caído no gramado, falou: ‘Seu cai-cai’.

Parada técnica

Por conta da alta temperatura na cidade do Rio de Janeiro, a Conmebol decidiu dar um refresco aos jogadores. Haverá parada técnica se a temperatura passar dos 32 graus. A expectativa para o horário do confronto é de uma temperatura máxima de 37 graus.

Em caso de empate

Se a partida terminar empatada no tempo normal, os times vão disputar uma prorrogação. Dois tempos de 15 minutos. Se o empate persistir, Palmeiras e Santos vão para as penalidades.

