Rooney decide se aposentar dos gramados e será técnico de time inglês

Wayne Rooney decidiu pôr um fim à sua carreira como jogador para ser treinador. O agora ex-atacante estava atuando pelo Derby County, da segunda divisão da Inglaterra.

Em novembro do ano passado, Rooney foi designado para ser técnico interino do clube inglês após a demissão de Phillip Cocu e, com isso, passou a cumprir dupla-função. Porém, nesta sexta-feira, segundo o jornal The Guardian, o ídolo do Manchester United chegou a um acordo com o Derby County de dois anos e meio de contrato para ser treinador permanente. Assim, o maior artilheiro da Seleção Inglesa se aposentou dos gramados para se dedicar exclusivamente à nova função.

“Quando eu voltei para o Reino Unido, eu fiquei encantado com o potencial do Derby County. O estádio, o centro de treinamento, a qualidade do elenco, os jovens da base e, claro, os torcedores que se mantiveram leais. Apesar de outras ofertas, eu soube instintivamente que o Derby County era o lugar certo para mim”, disse Rooney.

Em sua carreira como jogador, Wayne Rooney fez história no Manchester United. Em 559 partidas, marcou 253 gols. Conquistou cinco títulos do Campeonato Inglês e uma Liga dos Campeões. Ainda defendeu as cores de Everton e D.C United.