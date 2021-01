Royal Face oferece mais de 100 novas vagas em diferentes áreas

A Royal Face, rede de franquias de clínicas especializadas em estética facial e corporal, está com oportunidades para profissionais que desejam trabalhar nas áreas administrativas, de saúde e comercial.

Considerado o maior centro de treinamento em harmonização facial do Brasil, a empresa está expandindo sua atuação e deve inaugurar novas unidades em breve – por isso a contratação. Atualmente, a Royal Face possui 66 unidades em todas as regiões do Brasil.

As oportunidades são para os cargos de Recepcionista, Consultor, Farmacêutica, Biomédica, Enfermeira, Analista, Atendente Comercial, Gestor, entre outros. A rede de franquias oferece salários entre R$ 1.500 a R$ 5.000.

Os profissionais contratados atuarão em mais de 40 cidades de 17 Estados diferentes.

Enquanto a maioria das vagas exige experiência prévia na área ou na função, o nível de escolaridade requisitado varia de acordo com a vaga. Para os cargos da área comercial e recepcionista, por exemplo, a empresa solicita ensino médio completo. Já o ensino superior é exigido para quem deseja concorrer aos cargos de gestor. Profissionais da área da saúde, no entanto, devem ter pós-graduação caso tenham interesse nas posições de biomédicos, farmacêuticos e enfermeiros.

Como se candidatar

Os interessados em uma as vagas devem se candidatar diretamente pelo site https://jobs.solides.com/royalface. Na plataforma, direcionada ao recebimento de currículos, os profissionais poderão obter mais informações sobre os requisitos de cada uma das oportunidades, bem como detalhes sobre cidades de atuação.

Devido à pandemia de Covid-19, todas as etapas do processo seletivo e treinamento da Royal Face serão realizadas totalmente on-line.

Está em busca de uma recolocação profissional? Acompanhe diariamente o Notícias Concursos e encontre a vaga ideal para você, seja de emprego, estágio ou trainee.